Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligte

Neuss-Erfttal (ots)

Am Montagabend (27.05.) erschienen ein Vater und sein Sohn auf der Polizeidienststelle und gaben einen Verkehrsunfall zu Protokoll. Dabei beschrieb der 9-Jährige, wie er am gleichen Tag von einem Auto angefahren worden war. Gegen 14:00 Uhr, hatte der Junge vorgehabt, die Euskirchener Straße in Höhe einer Fußgängerfurth zu überqueren. In diesem Augenblick habe die Fahrerin eines schwarzen Autos (vermutlich Kia) offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet und das Schulkind mit dem Spiegel gestreift. Anschließend sei die Unfallbeteiligte weitergefahren, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

