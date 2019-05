Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Wohnungstür - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Dienstagabend (21.05.), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr, versuchten Unbekannte, in die Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Delrath einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür der Wohnung an der Balgheimer Straße aufzuhebeln. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss dazu kostenlose Beratungen an.

Termine mit dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz können unter der Telefonnummer 02131-3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell