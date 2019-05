Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Büro eines Großhandels - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.05.) wurde ein Großhandel am Bussardweg im Gewerbegebiet Grimlinghausen Ziel von Einbrechern. Unbekannte gelangten, nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 02:30 Uhr, durch ein Fenster in den Aufenthaltsraum und dann weiter in die Büroräume der Firma. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entkamen mit Bargeld. Wer Hinweise geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei in Neuss, Telefon 02131 3000, gebeten.

