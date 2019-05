Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt tatverdächtige Diebe und sucht Eigentümer eines Fahrrades (Bilder anbei)

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Sonntagabend (19.05.), gegen 23:00 Uhr, informierte ein Zeuge telefonisch die Polizei über einen Fahrraddiebstahl an der Batteriestraße. Er hatte beobachtet, wie Unbekannte das Schloss aufgebrochen und ein Zweirad mitgenommen hatten. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Neuss zwei Jungen antreffen, auf die die Beschreibungen zutrafen. Während einer von ihnen sofort stehenblieb, versuchte der andere noch wegzulaufen, was ihm nicht gelang. Die beiden tatverdächtigen Fahrraddiebe (13 und 15 Jahre alt) aus Neuss wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Der Besitzer des schwarz-weißen Mountainbikes (Aufschrift: Cool) ist der Polizei noch nicht bekannt. Wer sein Eigentum auf den Bildern wiedererkennt, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21, Telefon 02131 300-0, in Verbindung zu setzen.

