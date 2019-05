Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Unbekannte knackten zwischen Samstagabend (18.05.), 19:00 Uhr, und dem frühen Sonntagmorgen (19.05.), 02:30 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses am Hahnenweg in Neuss-Weckhoven. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen dabei an Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das zentrale Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell