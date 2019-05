Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Meerbusch-Lank-Latum (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Nacht zur Montag (06.05.) forderte drei Leichtverletzte. Am Kreisverkehr der Straßen "Am Heidbergdamm"/Kierster Straße hatte ein 31-Jähriger, gegen 00:35 Uhr, die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzten sich alle drei Insassen im PKW. Die Polizei stellte den Ford Focus zwecks weiterer Ermittlungen zur Unfallursache sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell