POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl in Stralsund

Stralsund (ots) - Die Stralsunder Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung zu einem Trickdiebstahl, der sich bereits am 09.11.2018, gegen 13:30 Uhr, im Stadtgebiet Tribseer Siedlung ereignete. Eine 83-Jährige wurde Opfer der Wechselgeldmasche.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 83-jährige Seniorin an der Ecke Heuweg/Tetzlawstraße durch einen bislang unbekannten Mann auf Wechselgeld angesprochen. Als die Frau dem Wechselgesuch nachkam und das Kleingeld des Tatverdächtigen wechselte, ergriff dieser ihre Geldbörse und flüchtete unerkannt in Richtung Alte Richtenberger Straße. Neben diversen Dokumenten der Seniorin erbeutete der Unbekannte so Bargeld in Höhe von zirka 100 Euro.

Der gesuchte, vermutlich deutsche Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 - 30 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß,

- helle Hautfarbe,

- braun gelockte Haare,

- schlanke Figur,

- eher ungepflegte Erscheinung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zur gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell