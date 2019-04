Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub in Neuss

Neuss (ots)

Am 27.04.2019 gegen 05:40 Uhr wurde ein 26-jähriger Neusser auf der Augustinusstrasse in Neuss Opfer eines versuchten Raubes. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen eines anderen Einsatzes auf den verletzten Mann aufmerksam. Dieser gab an, dass zwei Männer auf ihn eingeschlagen und ihn zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben sollen. Da er kein Geld mitführte liessen die Täter von ihm ab und flüchteten. Der Mann wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Nach Angaben des Geschädigten trug einer der Täter unter anderem eine auffallend gelbe, kurze Hose und ein blaues Basecap, der andere Täter eine schwarze Lederjacke und ein weisses T-Shirt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 zu melden. (Ma.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell