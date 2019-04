Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Fotostudio - Polizei fahndet nach den Tätern

Dormagen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Fotostudio, an der Römerstraße in Dormagen, haben unbekannte Täter, in der Nacht zu Mittwoch (17.04.), Fotoausrüstung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verwendeten die Täter einen Gullydeckel, mit dem sie die Haupteingangstür einschlugen. Zeugen, die gegen 01:40 Uhr, durch lautes Scheibenklirren auf die Tat aufmerksam wurden, informierten die Polizei. Parallel dazu beobachtete ein Anwohner der Römerstraße drei Jugendliche (alle etwa 170 bis 180 Zentimeter groß), die über den Fußweg "Am Park" in Richtung Langemarkstraße liefen. Einer der jungen Männer trug eine weiße Kapuzenjacke, ein Anderer war komplett schwarz gekleidet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 02131 - 3000 an das zuständige Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu richten.

