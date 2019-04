Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohnerin überrascht Wohnungseinbrecher - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

In Dormagen überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Tizianstraße, am Mittwochabend (16.04.), gegen 17:25 Uhr, einen unbekannten Einbrecher. Dieser war gerade dabei, durch das zuvor mit einem Stein eingeschlagene Badezimmerfenster einzusteigen, als er von der Zeugin aufgeschreckt wurde. Der Unbekannte, der umgehend die Flucht antrat, konnte folgendermaßen beschrieben werden: Schmale Statur, Mitte 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare, dünner Schnäuzer, bekleidet mit einer blaugrauen Jacke und Jeans. Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

