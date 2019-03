Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben am Wochenende in Meerbusch und Neuss ihr Unwesen

Neuss, Meerbusch (ots)

Am Samstag (16.03.), zwischen 14 Uhr und 20:30 Uhr, war die Gatherstraße in Meerbusch-Osterath das Ziel von ungebetenen Gästen. Hier kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch. In beiden Fällen schlugen die unbekannten Täter gewaltsam Fensterscheiben ein, um sich Zutritt zu den Häusern zu verschaffen, was ihnen jedoch nur in einem Fall gelang. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

In Meerbusch-Strümp gelang es Unbekannten, am Sonntag (17.03.), zwischen 19 Uhr und 21:15 Uhr, in ein Haus an der Chopinstraße einzubrechen. Durch das Aufhebeln eines Fensters, schafften sie den Einstieg in das Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld und Schmuck.

An der August-Macke-Straße in Neuss-Rosellen kam es am Samstag (16.03.), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr, zu einem Einbruch. Die Täter verschaffen sich durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Wohnung des Mehrfamilienhauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter alle Räumlichkeiten. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuckstücke.

Einbruchsprävention fängt an der eigenen Haustür an. In der Beratungsstelle der Polizei, an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, bieten die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz Vorträge zum Thema "Einbruchsschutz" an. Sichern Sie sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze für die Beratung am Mittwoch, den 27.03.2019, um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich (Telefon: 02131 300-0).

