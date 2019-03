Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter haust in Kleingarten - Polizei nimmt ungebetenen Besucher fest

Neuss (ots)

Am Sonntag (10.03.), gegen 12 Uhr, fuhren Polizisten der Wache Neuss zu einem Einsatz an der Lövelinger Straße. Eine Neusserin hatte in ihrem Kleingartenhäuschen einen Unbekannten gestellt und hielt diesen, mithilfe weiterer Gartenpächter, bis zum Eintreffen der Beamten fest. Bei Ankunft der Polizisten ergriff der Unbekannte die Flucht, konnte jedoch von den eingesetzten Beamten aufgehalten und festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam in Neuss zugeführt. Er steht im Verdacht, in eine Nachbarlaube sowie in das Gartenhaus der Neusserin eingebrochen zu sein und mehrere Tage darin gehaust zu haben.

Der Beschuldigte war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte aufgefallen. Ob er für weitere Straftaten in Frage kommt, prüft derzeit die ermittelnde Kripo.

