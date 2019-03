Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gesuchter versteckt sich im Bettkasten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Polizeibeamte nahmen am Freitagabend (08.03.) einen gesuchten Mann fest. Gegen den 34-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Der Neusser hatte erfolglos versucht, sich in einer Wohnung im Ortsteil Weissenberg zu verstecken. Ein Ordnungshüter entdeckte ihn zusammengekauert in einem Bettkasten unter einem Sofa. Die Polizisten brachten den Mann zur Wache. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell