Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schutzplankenholme gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich/Jüchen/Rommerskirchen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (06.03.), 18:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen (07.03.), 06:30 Uhr, stahlen unbekannte Diebe mehr als 370 Schutzplankenholme. Die Metallteile waren offensichtlich auf einem Baustellengelände an der Autobahn 540, zwischen der Anschlussstelle Jüchen und Ausbauende in Fahrtrichtung Rommerskirchen, gelagert. Für den Abtransport der Planken müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug, vermutlich einen Lkw, genutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

