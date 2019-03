Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Schieben sie Einbrechern einen Riegel vor!

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (06.03.), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 21:15 Uhr, gelangten Unbekannte über den Garten an ein Einfamilienhaus in Dormagen-Horrem an der Lochnerstraße. Dort schlugen sie offensichtlich mit einem Stein ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie im Haus Teile des Mobiliars nach Beute. Was ihnen dabei in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Beamte des Fachkommissariats 14 haben die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Einbruchsprävention fängt an der eigenen Haustür an. In der Beratungsstelle der Polizei, an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, bieten die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz Vorträge zum Thema "Einbruchsschutz" an. Sichern Sie sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze für die Beratungen am Mittwoch, dem 13.03.2019 und 27.03.2019, jeweils um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. (Telefon: 02131 300-0)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell