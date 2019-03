Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Navi-Diebe brachen mehrere Fahrzeuge auf - Kripo ermittelt

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.03.), 20:00 Uhr, auf Donnerstag (07.03.), 07:30 Uhr, waren in Meerbusch Unbekannte unterwegs, die sich auf den Ausbau von fest eingebauten Navigationssystemen und in Teilen auf Lenkräder spezialisiert haben. Dabei hatten sich die Täter Modelle der Hersteller BMW und Mercedes ausgesucht. Die Automarder waren in Osterath am Wienenweg, der Korn-, Ton- und der Werkstraße, sowie "Am Böllershof" aktiv. Dort traf es zwei Mercedes und drei BMW Fahrzeuge, deren Türen sie knackten. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Die Kripo sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Neuss unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Eigentumskriminalität vor. Doch die Polizei kann nicht überall sein. Sie ruft dazu auf, Auffälligkeiten (gerade zur Nachtzeit) sofort über 110 der Polizei mitzuteilen und diese Beobachtungen möglichst genau zu schildern. So besteht die Möglichkeit, Polizisten zum Einsatzort zu entsenden und dem Verdacht nachzugehen. Zu verdächtigen Beobachtungen gehören beispielsweise ein Scheibenklirren in der Nacht, Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die langsam durch die Nachbarschaft fahren oder Personen, die zu Fuß im Wohngebiet unterwegs sind und sich auffallend für Häuser oder Autos interessieren.

