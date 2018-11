POL-NE: Weißer BMW gestohlen - Polizei bittet um Mithilfe

Dormagen (ots) - Am Montagmorgen (26.11.), zwischen 2 und 6 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Am Rath" einen weißen PKW. Dieser gehört der BMW 5er Reihe an und ist auf das amtliche Kennzeichen NE-GM 9088 zugelassen. Das Kommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu Beobachtungen am Tatort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

