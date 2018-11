POL-NE: Polizei sucht Eigentümer möglicher Diebesbeute (Foto anbei)

Bild aufgefundener Schmuck- und Pillendosen. Polizei sucht Eigentümer (Tel.: 02131 300-0) Bild-Infos Download

Dormagen-Zons (ots) - Auf einem Anhänger mit Bauschutt entdeckte ein Anwohner der Eichendorffstraße, am Mittwoch (21.11.), gegen 13:30 Uhr, ungewöhnliche Gegenstände in einer durchsichtigen Plastiktüte fest, die dort offenbar nicht hingehörten und vermutlich durch Unbekannte entsorgt worden waren. Der aufmerksame Finder informierte die Polizei, weil die Vermutung nahe lag, dass es sich um Beute aus Diebstahlsdelikten, möglicherweise Wohnungseinbrüchen handeln könnte. Das Kriminalkommissariat in Dormagen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kennt die, auf dem Foto abgebildeten Gegenstände (verzierte Schmuck- und Pillendosen)oder deren ehemalige Besitzer?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

