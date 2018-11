POL-NE: Baucontainer brannte - Polizei ermittelt

Neuss (ots) - Am Freitagabend (16.11.), gegen 19:40 Uhr, brannte ein Baucontainer, der an der Josefstraße neben einer leerstehenden Werkshalle im Neusser Norden abgestellt war, vollständig aus. Durch das Feuer wurde ein Teil der Außenfassade des angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

