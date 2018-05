POL-NE: GPS-Gerät von Hofgelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rommerskirchen (ots) - Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Zeit von Mittwoch (02.05.), 21:00 Uhr, bis Donnerstag (03.05.), 09:00 Uhr, von einem frei zugänglichen Hofgelände in Sinsteden ein GPS-Gerät des Herstellers John Deere. Das elektronische Spurführungssystem, im Wert von mehreren tausend Euro, war an einem Traktor angebracht und mit einem Zusatzschloss gesichert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Grevenbroich, 02131 300-0, entgegen.

