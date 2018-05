POL-NE: Raub auf Kiosk - Polizei fahndet mit Fotos nach den Tatverdächtigen (drei Bilder beigefügt)

2 weitere Medieninhalte

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise an das KK 12 in Neuss unter Telefon 02131 3000. Bild-Infos Download

Kaarst (ots) - In unserer Pressemeldung vom 30.04.2018 -13:39 Uhr- berichteten wir über einen Raub auf einen Kiosk in Kaarst. Nun fahndet die Kripo mit Kameraaufnahmen nach den Verdächtigen.

Am Montagmorgen, dem 30.04.2018, gegen 07:30 Uhr, überfielen drei maskierte Täter einen Kiosk mit angeschlossener Postfiliale an der Antoniusstraße in Kaarst. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio. Zeugen beobachteten nach der Tat eine graue Geländelimousine, vermutlich Mercedes, mit der Städtekennung RE (Recklinghausen), die mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Tatort über die Antoniusstraße Richtung Neersener Straße (Kaarst) davon fuhr. Ob ein Zusammenhang mit dem Überfall besteht, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Von den dunkel gekleideten Tätern liegen nun Bilder der Überwachungskamera vor. Sie waren etwa 173 bis 176 Zentimeter groß, hatten dunkle Haare und sprachen mit hörbarem Akzent. Einer der Gesuchten trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Reißverschluss und einem Emblem auf der linken Brust. Ein Zweiter war bekleidet mit einer olivgrünen Jacke mit querverlaufenden "Rillen", darunter ein helles Oberteil, einem schwarzen Basecap und einem grau-weißen Schal. Der dritte Tatverdächtige hatte eine dunkle Kapuzenjacke an.

Der Polizei liegt inzwischen der richterliche Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor, so dass sie nun mit Fotos nach den Verdächtigen fahndet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 fragen: Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell