POL-NE: Bilanz einer Kontrolle - Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Fahrverbot

Grevenbroich (ots) - Die Polizei führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Denn Unfälle passieren nicht einfach, sie werden von Menschen verursacht. Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet häufig über die Schwere der Verletzungen. Der Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Kreis Neuss führte daher am Donnerstag (03.05.) in Grevenbroich-Elsen eine Tempokontrolle durch. Die Polizisten hatten ihr Messgerät an der Landstraße 116, Höhe Unterführung "Fürther Berg", für beide Fahrtrichtungen aufgebaut. In der Zeit von 18:15 Uhr bis 23:30 Uhr wurden insgesamt 310 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. 63 Fahrzeugführer erwartet nun ein punktebewehrtes Bußgeldverfahren, wovon drei mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Mit 117 km/h wurde der unrühmliche "Tagessieger" mit seinem Pkw anstelle der erlaubten 70 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft gemessen. Den Autofahrer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße von circa 160 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei wird ihre Kontrolle weiter fortsetzen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell