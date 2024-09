Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Meinerzhagen/Herscheid (ots)

Auf der Nordhelle (L707) zwischen Meinerzhagen und Herscheid kam es heute, gegen 14.50 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern die Nordhelle hinunter in Richtung Herscheid. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab, stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Dortmunder wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus ausgeflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße mehrere Stunden voll gesperrt. Die hiesigen Beamten wurden bei der Spurensicherung durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unterstützt. (dill)

