POL-MK: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall lebensgefährlich

Meinerzhagen (ots)

Gestern Nachmittag, um 17.10 Uhr, fuhren eine 31-jährige Lüdenscheiderin mit ihrem KIA Picanto und ein 71-jähriger Neuenrader mit seinem Yamaha Motorrad die Ebbestraße (L707) in Richtung Herscheid. In einer langgezogenen Rechtskurve beabsichtigte der Kradfahrer den PKW zu überholen. Hierbei touchierte er das Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Dortmund Nord.

Die Autofahrerin und ihr ebenfalls im Fahrzeug sitzender drei Monate alter Säugling blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden zur weiteren Auswertung sichergestellt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Die Straße war bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt. (dill)

