Iserlohn (ots) - Ein 21-Jähriger beabsichtigte am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Auto an der Mendener Straße aus einer Hauseinfahrt zu fahren. Ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger blockierten allerdings die Ausfahrt, indem sie dort auf dem Gehweg standen. Da sie keine Anstalten machten weiterzugehen, stieg der 21-Jährige aus seinem Fahrzeug und sprach die beiden an. Unvermittelt schlugen die beiden ...

mehr