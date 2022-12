POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Drogerie

Lüdenscheid (ots) - Ein Schalksmühler (44) hat gestern an der Wilhelmstraße in einer gut besuchten Bäckerei die Hose runtergelassen. Zuvor hatte er bereits Gäste belästigt. Schließlich stand der stark alkoholisierte Mann unten rum entblößt im Geschäft. Gegenüber Polizeibeamten verhielt er sich laut und aggressiv. Den Platzverweis ignorierte er gekonnt, so dass er schließlich seinen Rausch in einer Zelle ...

