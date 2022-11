Plettenberg (ots) - Einem 75 Jahre alten Plettenberger wurde in einer Arztpraxis am Grafweg das Portemonnaie gestohlen. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 10:15 und 10:35 Uhr, im Portemonnaie befand sich Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Polizei ermittelt. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

