POL-MK: Kat gestohlen

Werdohl (ots) - Ein Unbekannter ist vermutlich am Sonntag um 14.44 Uhr in einen Am Köstersberg geparkten Mercedes GLE 450 eingebrochen. Zu diesem Zeitpunkt meldete die Mercedes App der Fahrerin eine geöffnete Tür. Allerdings bemerkte die Fahrerin erst am Montagabend, dass ihr eine Tasche mitsamt Geldbörse, Papieren und diversen Bank- und Krankenversicherungskarten ...

mehr