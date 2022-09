Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Opel Corsa entwendet

Iserlohn (ots)

Am Dienstagnachmittag, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, wurde eine Geldbörse aus einem an der Teichstraße parkenden Opel Corsa entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Auto nicht ordnungsgemäß verschlossen. Einige Gegenstände wurden, gegen 17:40 Uhr, in einer Baustelle an der Westfalenstraße aufgefunden. Bargeld und das Portemonnaie selber blieben jedoch verschwunden. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell