Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Rathaus

Halver (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gelangten Unbekannte Täter durch die unverschlossene Haupteingangstür in das Rathaus. Im Inneren traten sie zwei Bürotüren ein. Beute machten sie keine. Sachdienliche Hinweise zu den/ die Täter nimmt die Polizei in Halver unter 02353-9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell