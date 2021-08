Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld aus Kasse gestohlen.

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter stahlen aus einem Gaststättencontainer am Rathausplatz in der Zeit vom 25.06., 22:30 Uhr - 26.08., 01:45 Uhr, Bargeld aus einer Kasse. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell