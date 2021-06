Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Taschendiebe

Iserlohn (ots)

In einem Discounter am Schapker Weg in Iserlohn erwischten Taschendiebe zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr eine 75 - jährige Iserlohnerin. Sie hatte ihre Handtasche während des Einkaufes über ihre Schulter gehangen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Während des Einkaufs wurde die Geschädigte von einer ihr unbekannten Frau angerempelt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß, halblanges dunkelblondes Haar, die Haare waren glatt. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass sie eine beigefarbene Hose trug.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf. Leider tummeln sich weiter Taschendiebe insbesondere in Discountern. Kunden sollten Wertsachen deshalb möglichst dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell