Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aggressiver Fahrer unter Drogen/ Versuchter Einbruch in Laden/ Schilder beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte kontrollierten Samstag, 4.40 Uhr, auf der Herscheider Landstraße einen Lüdenscheider in dessen 3er BMW. Es ergaben sich Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum. Statt zu kooperieren, wurde der 23-Jährige aggressiv und lehnte Tests ab. Daher sollte er mit zur Wache genommen werden. Beim Transport zum Streifenwagen versuchte er erfolglos, einem Polizisten eine Kopfnuss zu geben. Umstehende Polizisten überwältigten und fixierten ihn. Eine Blutprobe und eine Anzeige später konnte er seinen Weg von der Wache aus zu Fuß fortsetzen.

Am Freitag, 22.32 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, die Eingangstür eines Supermarktes an der Honseler Straße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Bei der Tat wurde er videografiert. Die Polizei erhielt erst am Folgetag einen Hinweis auf den Vorfall. Der Aufzeichnung konnte folgende Beschreibung entnommen werden: männlich, schlanke Statur, schwarze Schuhe, blaue Jeans, grau/blaue Jacke, schwarze Handschuhe. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Ein unbekannter Täter beschädigte Sonntag, 23.39 Uhr, ein Verkehrszeichen und einen Wegweiser "Am Hundebrink". Anschließend ging er davon. Anwohner wurden durch den Lärm darauf aufmerksam. Eine Fahndung der Polizei nach Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung.

