Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Firma im Gewerbepark

Altena (ots)

Unbekannte sind heute Nacht in eine Firma im Märkischen Gewerbepark Rosmart eingebrochen. Sie brachen um 0.33 Uhr eine Bürotür des an der Rosmarter Allee gelegenen Gebäudes auf und durchwühlten den Raum. Die Täter hatten aber offenbar nicht damit gerechnet, dass sich im Gebäude eine Werkswohnung befindet. Der Mitarbeiter wurde wach und rief. Darauf hörte er ein Flüstern und Schritte. Ob etwas gestohlen wurde, konnte heute Nacht noch nicht festgestellt werden. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

