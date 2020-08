Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wegen Park-Ärger bedroht: "Ich bring dich um!"

Werdohl (ots)

Wenn sie noch einmal so parken würde, werde er sie umbringen. So bedrohte ein 65-jähriger Mann am Mittwoch seine 33-jährige Nachbarin. Die Frau hatte ihren Pkw vor seinem Haus, nahe der Einfahrt abgestellt. Das ärgerte den 65-jährigen so sehr, dass er mit seiner Frau und seinem Hund dicht an die Frau und ihr Kind herantrat und sie anschrie. Es forderte "Zucht und Ordnung" und im Wiederholungsfall "bringe ich dich um!" Die Bedrohte holte die Polizei. Der 65-Jährige räumte den Satz ein. Aber das sei ja alles nur "Quatsch" gewesen. Er habe ja gar keine Waffe.

