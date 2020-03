POL-MK: Korn geklaut - ins Krankenhaus gebracht/ Kohle-Diebe an der Kita

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Korn geklaut - ins Krankenhaus gebracht/ Kohle-Diebe an der Kita

Iserlohn

Nach einem Ladendiebstahl wurde am Samstagnachmittag ein 51-jähriger Iserlohner ins Krankenhaus eingeliefert. Um 16.45 Uhr wurde er in einem Discounter an der Baarstraße beim Diebstahl einer Flasche Korn erwischt. Dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich getankt. Die Polizei ließ ihn pusten. Dabei kam ein so hoher Wert heraus, dass er zur Sicherheit vom Rettungswagen direkt ins Krankenhaus befördert wurde. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gab es trotzdem.

Unbekannte haben einem Kindergarten die Grillkohle geklaut: Als die Erzieherinnen der Kita am Kalkofen am heutigen Montag zur Arbeit kamen, entdeckten sie die herausgerissene Tür an der Gartenhütte. Unbekannte trugen mehrere Tüten Grillkohle heraus.

