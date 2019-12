Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hubsteiger und Dach beschädigt

Menden (ots)

Unbekannte wüteten am Wochenende auch auf dem Schulhof der Gesamtschule Windthorststraße. Sie schoben einen Zaun weg, um an einen Hubsteiger zu gelangen, der dort für Dacharbeiten postiert war. Der Hubsteiger wurde mit einem Betonstandfuß beworfen. Diverse Bedienungselemente sowie Hydraulikschläuche gingen kaputt, so dass Öl auf den Schulhof floss. Außerdem kletterten die Unbekannten über ein Baugerüst auf das Dach der Schule und beschädigten eine Abdeckung aus Zink.

