Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch/ Schlägerei am ZOB

Hemer (ots)

Ein Einbrecher hat am Montagmorgen gegen 4 Uhr versucht, die Tür zu einem Café an der Hauptstraße aufzubrechen. Ein Zeuge im Haus wachte um diese Uhrzeit auf, hörte Geräusche und schaltete das Licht an. Das hat den Täter möglicherweise abgeschreckt. Erst am nächsten Morgen stellte der Pächter den Schaden an der Eingangstür fest.

Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei zum ZOB an der Bahnhofstraße gerufen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Streithähne bereits getrennt und mehrere Beteiligte waren weggelaufen. Die Polizei nahm die die Aussagen zweier Beteiligter (31 und 25) und mehrerer Zeugen auf. Laut Zeugenaussagen sollen sich die beiden mehrfach gestritten haben, bevor sich aus einer Schubserei am Affenfelsen die Schlägerei mit weiteren Beteiligten entwickelte. Zwei Männer, einer mit Basecap, ca. 1,70 Meter groß) liefen weg, bevor die Streifenwagen ankamen. Die beiden am Tatort verbliebeben Beteiligten erlitten diverse Verletzungen unter anderen durch den Einsatz eines Pfeffersprays. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, lehnten aber einen Transport ins Krankenhaus ab. Zumindest einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei erteilte mehreren Personen einen Platzverweis und schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung.

