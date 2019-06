Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radmuttern gelöst

Kierspe (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch oder Donnerstag in Kierspe die Schrauben eines Pkw-Rades gelöst. Die Fahrerin des schwarzen Nissan Note wurde misstrauisch, weil ihr Wagen so unruhig fuhr. Sie stoppte, kontrollierte die Räder und stellte fest, dass die Radmuttern gerade noch handfest auf dem Rad saßen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

