Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kundin bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Einer 60-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Donnerstag in einem Discounter an der Altenaer Straße die Geldbörse mitsamt Bargeld und Ausweis gestohlen. Das Portemonnaie steckte in ihrer Handtasche, als die Frau kurz nach 14 Uhr in dem Laden einkaufen wollte.

