Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Legaler Knall" führte zu Großeinsatz

Balve (ots)

Heute, um 15.50 Uhr, wurde die Polizei über eine Person in vermeintlich hilfloser Lage in einem Einfamilienhaus in der Straße "Unterm Leisenberg" informiert. Anwohner hatten ihn etwa zwei Tage nicht gesehen und sorgten sich um seinen Gesundheitszustand. Polizeibeamte versuchten mit dem vermissten 67-Jährigen in Kontakt zu treten und nahmen hierbei auch das Grundstück in Augenschein. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Die Beamten zogen sich darauf zunächst zurück und forderten Unterstützung durch Spezialisten des Landeskriminalamtes an. Die verschafften sich gesichert Zutritt zum Haus. Als das Haus betreten wurde, machte der Bewohner auf sich aufmerksam. Er hatte fest geschlafen und den Polizeieinsatz nicht bemerkt. Er ist wohlauf und konnte den Knall erklären. Es handelte sich um eine frei verkäufliche Vorrichtung, die mittels Seilzug einen lauten Knall herbeiführen kann. Den Angaben des Mannes zufolge diente sie dazu, ungebetene Gäste vom seinem Grund fern zu halten. Die Vorrichtung wurde begutachtet und stellte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr dar. Der Sachverhalt hat keine strafrechtliche Relevanz. Folgen, wie z.B. Einsatzkosten, hat er nicht zu befürchten. Der Einsatz konnte nach fünf Stunden beendet werden.

