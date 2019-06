Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen

Menden (ots)

Einer Mendenerin wurde am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Heinrich-Böll-Straße die Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich eine kleinere Menge Bargeld, Bankkarte und Papiere. Sie hatte das Portemonnaie kurz im Regal abgelegt, um nach Ware zu greifen, und es dann dort vergessen. Als sie einen Augenblick später zurückkam, war die Börse bereits weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell