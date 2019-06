Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Zeitungsstapel

Streitender Steinewerfer

Meinerzhagen (ots)

Ein Kleinbrand an der Ihnestraße beschäftigte gestern Morgen Feuerwehr und Polizei. Dort brannte um 7.45 Uhr an einer Bushaltestelle ein Stapel Zeitungen. Hierdurch wurde die das Haltestellenhäuschen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Eine Zeugin beobachtete kurz vor dem Feuer zwei Verdächtige. Die beiden jungen Männer zwischen 13 und 15 Jahren hatten braune Haare und rannten in den angrenzenden Park. Wer hat die Jugendlichen gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Gestern Nachmittag gerieten mehrere Männer an der Haarbrinkstraße in verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 22-jähriger Mann einen etwa faustgroßen Stein nach seinen Kontrahenten geworfen haben. Der Stein verfehlte sein Ziel. Polizeibeamte schlichteten den Streit und nahmen Strafanzeigen u.a. wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Während der Anzeigenaufnahme machte ein weiterer 22-Jähriger von sich reden. Er stand stark alkoholisiert auf der Straße, schrie aggressiv herum, bedrohte und beleidigte die Anwesenden und entblößte seine Genitalien. Die Beamten nahmen den Mann zur Ausnüchterung mit ins Gewahrsam. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und der Vornahme exhibitionistischer Handlungen verantworten.

