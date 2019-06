Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

Iserlohn (ots)

Fenster beschädigt, Spielautomat geknackt, Bargeld weg. Das ist die Kurzzusammenfassung eines Einbruchs am frühen Dienstagmorgen. Zwischen 1 und 6 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Peterstraße ein. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Sie hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

