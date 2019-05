Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Sporthalle

Menden (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die Sporthalle am Salzweg eingedrungen. Sie brachten mehrere Schränke auf, in denen unter anderem Sportutensilien gelagert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Schlüssel gestohlen.

