Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Werkstattwagen

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden in der Teichstraße und der Breslauer Straße Werkstatt-Wagen aufgebrochen. Unbekannte entwendeten aus zwei Mercedes Sprintern, die an der Teichstraße parkten, diverse Werkzeugmaschinen wie Bohrhämmer, Flex und Schrauber. Aus einem an der Breslauer Straße geparkten Sprinter wurde ein hochwertiger Schlagschrauber gestohlen.

