Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch scheitert

Meinerzhagen (ots)

Tages- und Wohnungseinbrecher scheitern Am Sonntag, 21.04.2019, in der Zeit von 17:50 Uhr - 18:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher eine Terrassentür eines Hauses im Hölltchen aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl, die Einbrecher gelangten nicht ins Haus. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

