Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche randalieren im Wasserkraftwerk

Halver (ots)

Zwei Jugendliche haben am Sonntag im Wasserkraftwerk "Ohler Hammer" an der Bergstraße in Oberbrügge gewütet. Ein Zeuge beobachtete die zwei Jugendlichen gegen 16 Uhr und informierte den Betreiber. Die Unbekannten rissen Fallrohre von der Wand, zertrümmerten einen Glasbaustein und zerstörten eine Treppe. Außerdem verstellten sie die Regelung eines Rechens, der deshalb außer Betrieb ist. So kann die ganze Anlage derzeit keinen Strom produzieren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell