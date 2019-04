Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fund-Roboter

Neuenrade (ots)

Am Sonntagabend wurde an der Straße Zum Erlhof ein Rasenmäher-Roboter gefunden. Eine Passantin hatte das Gerät am Fahrbahnrand entdeckt. Ein Radfahrer kam vorbei, schnappte sich den Mäher und versteckte ihn am Abhang. Das kam der Zeugin nicht ganz geheuer vor, weshalb sie die Polizei benachrichtigte. Weil der Roboter, ein Auto Mower von Husqvarna, gestohlen sein könnte, stellte ihn die Polizei noch am Abend sicher. Der Eigentümer kann sich melden unter Telefon 02392/9399-0.

