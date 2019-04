Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch

Letmathe (ots)

In der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntagvormittags haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße einzubrechen. Der Wohnungsinhaber entdeckte am Sonntagnachmittag deutliche Hebelspuren an seiner Tür.

